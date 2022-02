Cidades Goiânia não terá ponto facultativo no Carnaval No calendário de 2022 o Carnaval acontece entre 25 de fevereiro e 2 de março. Evento não é considerado feriado nacional no Brasil, e sim ponto facultativo

A prefeitura de Goiânia confirmou, nesta terça-feira (8), que não vai decretar ponto facultativo na data prevista para o Carnaval. Os blocos de rua foram proibidos por conta do grande número de casos de Covid-19. A informação foi confirmada pela prefeitura à rádio CBN Goiânia. No calendário de 2022 o Carnaval acontece entre 25 de fevereiro e 2 de março. O even...