Cidades Goiânia pesquisa grupo venezuelano Mais de cem indígenas da etnia warao vivem na capital e enfrentam barreiras com o idioma e a cultura alimentar. Governo Federal lança pesquisa sobre condições de vida deste público

Nesta quinta-feira (18) o Governo Federal, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), lançou a pesquisa Matriz de Monitoramento de Deslocamento Nacional Sobre a População Indígena Refugiada e Migrante Venezuelana. Além da OIM, foram envolvidos no levantamento o Ministério da Cidadania (MC), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Hu...