O secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa (DC), disse que a Prefeitura de Goiânia pretende zerar a fila de alunos que esperam uma vaga na educação infantil com a criação de 32 novas unidades de ensino, que gerará sete mil vagas. Atualmente, o déficit está em seis mil vagas, segundo Bessa. O secretário foi o convidado do Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (20).

Bessa afirma que no início de 2023, foram geradas cerca de duas mil vagas em centros municipais de educação infantil (Cmeis). Atualmente, há 32 processos licitatório de novas obras, já em fase final. “Esses processos gerarão cerca de sete mil novas vagas. Com isso, vamos totalizar 11 mil vagas e zerar esse déficit”, disse o secretário. Atualmente, Goiânia conta com 376 unidades escolares.

Para o secretário, a grande procura pela educação infantil pública se dá, não só pela gratuidade do ensino, como também pela boa qualidade. Bessa diz que cada sala conta com um professor pedagogo e dois auxiliares, além do horário estendido em que o estudante permanece na unidade, sendo este das 7h da manhã até às 17h15 e com direito a cinco refeições.

No início deste mês de fevereiro, o POPULAR mostrou que a Justiça havia recebido 408 ações por vaga na educação infantil de Goiânia e 104 já haviam sido acatadas. O secretário Bessa disse que todas as ações que tiveram liminares deferidas já tiveram suas matriculas efetivadas pela secretaria. Questionado se as liminares não causarão uma sobrecarga no ensino, Bessa disse que para não superlotar uma ou outra unidade, as vezes o aluno é encaminhado para uma mais próxima ou conveniada. O POPULAR também mostrou o drama que essas transferências causam aos responsáveis pelos estudantes.

O secretário informou que um dos planos da secretaria é de levar unidades de ensino para bairros que são mais novos no município, para que seja menos dispendioso para o estudante ter que percorrer longas distâncias até a escolinha. Em dezembro, reportagem do POPULAR revelou que o Setor Madre Germana 2, em Goiânia, espera há 27 anos, desde a sua fundação, uma unidade de ensino fundamental. O prédio que poderia receber os estudantes, na Rua São Gregório, está com a obra parada e as crianças precisam percorrer mais de 18 quilômetros até outra unidade de ensino infantil. Na época, a SME explicou que o local não tem condições de funcionar porque faltam itens básicos como água e energia elétrica.

Bessa diz que além da construção de novos Cmeis, os atuais estão recebendo maiores recursos da gestão municipal. Segundo ele, cada um recebe R$ 100 mil por ano para poder investir em sua infraestrutura. Além das melhorias prediais, as escolas receberam investimento em materiais, equipamentos e novas mobílias.

Como a base para manter o bom ensino, o secretário diz que o principal está na valorização dos professores. Atualmente, os profissionais recebem o piso nacional.

