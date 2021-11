Cidades Goiânia quer entrar para livro dos recordes com plantio de 50 mil árvores em 30 minutos Ação da Prefeitura está marcada para a próxima sexta-feira (19), quando as mudas devem ser plantadas simultaneamente em três locais da cidade

A Prefeitura de Goiânia executa na próxima sexta-feira (19) uma ação de plantio de árvores que pode colocar o nome da capital no livro dos recordes. O plano prevê 50 mil novas mudas de exemplares nativos do Cerrado em apenas 30 minutos. A ação será feita por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) em parceria com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comur...