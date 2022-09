Neste sábado (10), acontece na capital um evento para adoção de animais do Grupo Miau Au Au + Projeto Tampatas. São cerca de 50 animais assistidos pela parceria. O evento será realizado no estacionamento do Goiânia Shopping, em frente ao Bretas, das 10h às 14h.

A união do Grupo Miau Au Au e do Projeto Tampatas visa mudar o destino dos animais que ainda não tem um lar e proporcionar oportunidade para as famílias que desejam ter um membro de quatro patas em casa.

Durante o evento de adoção o Grupo Miau Au Au vai oferecer plaquinhas de identificação pet com nome gravado de forma digital feita na hora. Além de poder levar um dos animais para casa, quem quiser contribuir com o projeto, pode fazer doação de ração, brinquedos, patês, cobertas novas ou usadas e tampinhas de plástico para o Projeto Tampatas.

Para adotar

Alguns critérios precisam ser seguidos para que você possa garantir a adoção do animalzinho que vão conquistar seu coração no evento. É preciso ter mais de 18 anos, levar um documento pessoal de identificação e comprovante de endereço. Depois o interessado passa por uma triagem e aí basta estar pronto para receber muito amor e carinho.

A organização do evento informou que a taxa para adoção é de R$ 40.

Leia também:

- Prefeitura de Goiânia disponibiliza 106 pontos de vacinação antirrábica, neste sábado

- Polícia investiga intoxicação de cães por petiscos em Goiás