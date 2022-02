Cidades Goiânia registra 1,11% na prévia da inflação de fevereiro e já tem 12 altas consecutivas A capital goiana ficou em quarto lugar no ranking, atrás de São Paulo (1,2%); Curitiba (1,13%) e Belo Horizonte (1,13%)

Goiânia registrou variação de 1,11% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA-15, que mede a prévia da inflação, neste mês de fevereiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice é o maior para o mês desde 2016, quando foi registrado 1,21%, e foi puxado pelos preços de alimentos e educação. Conforme o IBGE, com ex...