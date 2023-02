Atualizada 25/02/23 às 11h44

Com chuvas de até 10,6mm e rajadas de vento em torno de 60 km/h, a tempestade que atingiu Goiânia no final da tarde de sexta-feira (24) causou estragos e transtornos. De acordo com um balanço divulgado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), até a manhã deste sábado foram registradas 42 árvores e cinco galhos caídos.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o Jardim Curitiba, na região Noroeste, foi o setor que registrou o maior volume de chuva (10,6mm).

De acordo com a Comurg, os bairros mais atingidos foram: Setor Bueno, Crimeia Oeste, Setor dos Funcionários, Norte Ferroviário, Vila Xavier, Parque Anhanguera e Setor Aeroporto.

Estragos

Um outdoor caiu e destruiu a entrada de um laboratório no Setor Bueno Avenida T10 com a T15, próximo ao Goiânia Shopping. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro estacionado foi atingido, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a diretora administrativa do laboratório, Julieta Ximenes Rafaini, a empresa ainda está avaliando o prejuízo. "O outdoor não pertence ao laboratório, mas a empresa responsável já fez a retirada", informou.

Áreas de risco

De acordo com coordenador-executivo da Defesa Civil, Robledo Mendonça, entre 2021 e 2022 foram identificadas 27 áreas de risco. “Nós acompanhamos essas áreas diariamente com equipes de rua e também com mais de 90 viaturas da GCM que visitam locais e podem realizar as primeiras intervenções quando necessário", diz Robledo. O POPULAR entrou em contato com a assessoria da prefeitura para saber quais são as áreas de risco, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.





