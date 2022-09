Após 123 dias de seca, os goianienses puderam sentir novamente o frescor da chuva. Nesta sexta-feira (16), os leitores registraram a água caindo em vários pontos da cidade e, de acordo com a previsão meteorológica do Climatempo, o final de semana deve continuar com o clima ameno devido a uma frente fria vinda da região Sudeste do país.

A primavera começa só na próxima semana, no dia 22 de setembro, mas a chuva, que é característica dessa estação, se adiantou para ajudar os goianienses a respirarem melhor, já que enfrentaram calor intenso e umidade do ar a 10%. Em algumas cidades de Goiás, os termômetros chegaram a 40º.

Ao POPULAR, a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves, disse que além da atual frente fria que chegou no Centro-Oeste, uma outra se aproxima e dará mais consistência a nebulosidade. “Esse é o momento de transição da chegada da primavera. Ocorrem essas condições. Podemos até ter picos de temperaturas elevadas. “Até o final do mês ainda vão ocorrer algumas chuvas”, informa.

Para sábado (17) e domingo (18) a chefe do Inmet em Goiás diz que as chuvas isoladas e pontuais devem acontecer a qualquer momento.