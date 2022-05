Cidades Goiânia registra longas filas para testagem de Covid-19 Mesmo no fim de semana, procura por teste segue alta. Aumento da taxa de testes positivos foi constatada ao longo da semana

Goiânia registra longas filas para testagem de Covid-19 neste domingo (29). No Jardim das Aroreias, na região Leste da capital, os testes estão sendo realizados na Praça da Juventude, onde as filas estão dando voltas na quadra do ginásio. Para realizar o exame, não é necessário agendamento prévio, basta procurar os locais de testagem, que funcionam até às 16h. N...