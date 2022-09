Goiânia registrou, nesta segunda-feira (5), o dia mais quente e seco do ano com 36,2°C e 10% de umidade segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A última chuva na capital foi há 83 dias, em 15 de junho, mas há outros municípios goianos que estão há mais tempo sem registros de precipitação. Na cidade de Goiás, região Noroeste do estado, a última chuva foi em 27 de março, ou seja, há 163 dias. Em Posse, no Leste goiano, a umidade foi a menor do país nesta segunda, 9%.

Meteorologista do Inmet, Olívio Bahia explica que para esta semana ainda não há indicação de chuva na capital. “Há uma pequena chance de chuva para o extremo Sul de Goiás nesta quarta-feira (7), mas é remota. Se acontecer, pode ser pontual e forte”, completa. Bahia também afirma que Posse, cidade que liderou a baixa umidade nesta segunda, está sem chuvas há 135 dias. Em outra cidade que teve umidade a 10%, Goianésia, não há chuvas há 144 dias.

No total, a lista de baixa umidade divulgada pelo Inmet tem seis cidades goianas com os menores percentuais liderando o ranking. Além de Goiânia, Posse e Goianésia, estão: Goiás, Iporá e Caiapônia.

Confira a previsão para esta quarta-feira (7):

Goiânia

Min: 19ºC, máx.: 33ºC

Umidade: min.: 25%, máx.: 60%

Caiapônia

Min: 20ºC, máx.: 35ºC

Umidade: min.: 20%, máx.: 60%

Goiás

Min: 20ºC, máx.: 38ºC

Umidade: min.: 20%, máx.: 60%

Posse

Min: 15°C, máx.: 33ºC

Umidade: min.: 20%, máx.: 80%

Goianésia

Min: 17ºC, máx.: 35ºC

Umidade: min.: 20%, máx.: 70%

Iporá

Min: 22ºC, máx.: 35ºC

Umidade: min.: 20%, máx.: 50%

