Vários pontos de alagamento foram registrados em Goiânia depois das fortes chuvas que atingiram a capital desde o início da noite desta quinta-feira (5) e madrugada de sexta-feira (6). O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), fez alerta de fortes para os próximos dias no Estado.

Um dos registros por moradores da capital mostra a Rua Antônio Conselheiro, no Residencial Serra Azul, onde a água estava na altura do joelho de uma mulher. A rua e a garagem da casa ficaram cobertas e os moradores praticamente ilhados.

Outro ponto afetado pela chuva foi o terminal Praça da Bíblia. As goteiras, segundos os usuários do transporte coletivo, davam a impressão de que a chuva estava dentro do terminal e deixou o chão de uma das plataformas com uma grande poça de água, causando transtorno e dificultando o embarque de passageiros.

