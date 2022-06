A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia anunciou, nesta quarta-feira (1º), que ampliará a quantidade de testes para Covid-19 na capital. Também retomará o sistema de drive-thru e o agendamento, que haviam sido suspensos após a queda nos indicadores da pandemia na capital. A medida foi tomada um dia após os testes disponíveis em dois pontos terem acabado antes do horário, por causa do aumento da procura, e passa a valer nesta quinta (2).

A expansão começará com a oferta de 4,5 mil testes, nesta quinta. Serão três tendas, todas com agendamento: Sest/Senat da Avenida Castelo Branco, Praça do Comerciário, no Setor Faiçalville; e no Núcleo de Assistência Social, no Conjunto Estrela D’Alva.

Na sexta (3), serão ofertados 6 mil testes, em três tendas (Cepal da Vila Abajá, Cepal do Jardim América e Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras). Neste dia, também voltará a funcionar o sistema de drive-thru, no Clube Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva. Neste caso, não é necessário agendar.

A partir de segunda (6), de acordo com a SMS, serão 9 mil diários. Além de quatro tendas, haverá dois drives, em locais ainda a serem definidos.

Os agendamentos podem ser feitos pelo site www.goiania.gov.br.

Aumento de testes positivos

A mudança na estratégia de testagem da Prefeitura de Goiânia ocorre após um aumento expressivo na procura por testes para Covid-10 em Goiânia. Como O POPULAR mostrou nesta quarta, na última semana de abril foramfeitos 3,5 mil exames; na última semana de maio, foram 17,7 mil.

Leia também

Procura dispara e testes de Covid-19 chegam a esgotar em Goiânia

Vacina contra Covid-19 é encomendada por clínicas particulares em Goiás

A taxa de positividade também subiu. Em abril, ela fechou em 11,8% nas tendas da Prefeitura. Nas últimas três semanas ela está entre 20% e 22%.

A rede particular também experimenta uma corrida pela testagem. O Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue de Goiás (Sindlabs) registrou 100 mil exames na última semana, com 35% de diagnósticos para o coronavirus.

Os planos de saúde apontam a mesma tendência. A Unimed fez 5,8 mil testes em um mês, com 41% positivos. A rede Hapvida realizou 2,6 mil exames em maio, contra 828 em abril. O plano de saúde não informou a taxa de positividade.