A Prefeitura de Goiânia retoma a partir da tarde desta quinta-feira (1º) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 com Coronavac para as crianças com idade entre 3 e 4 anos, que estava em falta no município. O imunizante é o único liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta faixa etária.

A orientação é para que as 6.390 doses da vacina recebidas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) sejam usadas somente nas crianças que já tenham recebido a primeira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que iniciará a vacinação em 14 unidades de saúde, sendo duas em cada um dos Distritos Sanitários de Saúde da capital.

Para que a criança seja vacinada, é preciso que os pais, ou responsáveis, apresentem documentos pessoais com CPF e, se possível, o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan e a aprovação do seu uso para a faixa etária de 3 e 4 anos, inclusive para crianças imunossuprimidas e com comorbidades, aconteceu em julho pela Anvisa.

Em setembro, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou o descarte de 215 mil doses de Coronavac vencidas pelos municípios goianos. Conforme a pasta, o desperdício ocorreu por causa da baixa adesão à vacina destinada às crianças de 3 e 4 anos no estado.

Unidades que administrarão a segunda dose de Coronavac em Goiânia:

Distrito Sul

CMV

Pq Amazônia

Distrito Leste

Chácara do Governador

Novo Mundo

Distrito Oeste

Cais Bairro Goiá

USF São Francisco

Distrito Campinas-Centro

Cais Vila Nova

USF Santa Helena

Distrito Norte

Ciams Urias Magalhães

USF Guanabara I

Distrito Noroeste

Cais Finsocial

CSF Vila Mutirão

Distrito Sudoeste

CSF Santa Rita

Vila União