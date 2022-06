Com o aumento da procura por testes para Covid-19, os moradores de Goiânia também podem realizar a testagem de antígeno na modalidade drive-thru, a partir desta sexta-feira (3). A Prefeitura informou que não há necessidade de agendamento e que o resultado fica pronto em até 40 minutos.

Para o primeiro dia, a estrutura estará montada no Clube Antônio Ferreira Pacheco, localizado na Avenida João Leite, 915, no Setor Santa Genoveva, e o atendimento será das 08h às 16h. Os interessados não precisam apresentar documentação pessoal ou comprovante de endereço.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1,5 mil testes de antígeno poderão ser feitos e explica que o resultado será emitido pelo site do laboratório responsável pela testagem. Além do drive-thru, outros três locais fazem o exame na modalidade tenda, confira os endereços:

- Distrito Norte – Drive-thru (sem agendamento)

Local: Clube Antônio Ferreira Pacheco

Endereço: Avenida João Leite, 915, Setor Santa Genoveva

- Distrito Campinas/ Centro – Tenda (agendamento)

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

- Distrito Sul – Tenda (agendamento)

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, Jardim América

- Distrito Leste – Tenda (agendamento)

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA – 8, 2.146, Jardim das Aroeiras

Por fim, a Universidade Federal de Goiás (UFG) também está realizando a testagem e vacinação contra Influenza e Covid-19 no Centro de Eventos do Campus Samambaia (Avenida Esperança, Vila Itatiaia), e nas salas de vacina da Faculdade de Enfermagem, no Campus Colemar Natal e Silva, na 5ª Avenida, quadra 42, Setor Leste Universitário.

“Essa parceria tem como objetivo intensificar a testagem e vacinação junto à comunidade acadêmica, mas a população em geral também pode procurar esses locais, lembrando que são para pessoas acima de 12 anos”, destaca o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

