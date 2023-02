A vacinação contra Covid-19 em crianças será retomada nesta sexta-feira (3) em Goiânia, após a prefeitura da capital ter recebido uma nova remessa de imunizantes. Foram destinadas para o município 21.830 doses, sendo 11.810 da Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e 10.020 da Pfizer pediátrica, que será ministrada para as idades de 5 a 11 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Pfizer Baby será usada para primeira, segunda e terceira doses. Já os imunizantes da Pfizer pediátrica serão destinadad para primeira e segunda dose ou dose de reforço.

Foi reforçado pela SMS a importância da vacinação de crianças para aumentar a barreira imunológica, uma vez que diminui a circulação e replicação descontrolada do vírus e impede que novas variantes surjam.

Onde vacinar:

As vacinas para crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) estarão disponíveis nos seguintes locais:

-Ciams Urias Magalhães

-Cais Goiá

-Unidade de Saúde da Família (USF)

-São Carlos e Centro Municipal de Vacinação (CMV).

A SMS explicou que a logística foi definida pensando no melhor aproveitamento, pois a demanda dessa faixa etária é menor e não pode haver inutilização das doses.

As vacinas para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, estarão disponíveis em todas as regiões de Goiânia. Ao todo serão 72 salas de vacina da SMS.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, a vacinação começou nesta quinta-feira (2). A cidade recebeu 9.740 doses, das quais 5.370 são destinadas às crianças de 6 meses a 2 anos, e outras 4.370 para aplicação em crianças de 5 a 11 anos.

No município os locais de vacinação são: Central de Imunização; a Maternidade Marlene Teixeira; ou as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) do Cruzeiro do Sul; Santa Luzia; Bairro Cardoso; Veiga Jardim; e Bandeirantes. É necessário apresentar documento de identidade ou a certidão de nascimento e cartão do SUS ou CPF.

As UBS´s estão abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. A Central de Imunização funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8 às 13h.

A Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.