A três dias do fim do mês, Goiânia já superou em 11% a média de volume de chuva esperada para dezembro. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou que a capital goiana registrou 302,1mm de chuva entre os dias 1º e 28 de dezembro. O volume ultrapassa em 11% o previsto para o mês, de 271,9mm.

Conforme o Inmet, o ritmo de chuvas em Goiânia e em Goiás deve se manter, pelo menos por enquanto. Nesta quinta (29), sexta, sábado e domingo, por exemplo, vários pontos do estado devem registrar pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento, intercaladas com sol entre nuvens.

O instituto explica que as precipitações são favorecidas pelo calor e umidade, confirmando a tendência do verão.

Outro município que superou, e muito, a média prevista de chuvas para dezembro foi Pirenópolis. O Inmet registrou 449,1mm de chuvas entre os dias 1º e 28 de dezembro. O volume superou em 62% o previsto, de 277,7.

