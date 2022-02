Cidades Goiânia têm 19 Cmeis com aulas suspensas por Covid-19 Locais atendem alunos no modelo remoto depois que ao menos duas turmas de cada turno tiveram casos de coronavírus

Na próxima segunda-feira (6), ao menos 19 unidades da rede municipal de ensino de Goiânia não receberão os alunos presencialmente. As aulas nos locais estão suspensas em decorrência de contaminações por Covid-19 de alunos ou funcionários. Assim, os estudantes do ensino fundamental terão aulas no modelo remoto e as crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Inf...