Ao programa Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (27), o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, afirmou que a capital ''têm apresentado, sim, algumas crianças com um quadro mais complexo (de Covid-19), que demandam a necessidade de internação, diferentemente do que foi no passado.''

Como mostrou O POPULAR, entre adultos, crianças e adolescentes, a faixa etária de 0 a 9 anos foi a que teve maior proporção de internações em Goiás, entre 1º e 18 de junho. Durval Pedroso confirmou essa tendência em Goiânia e reforçou a importância da vacinação de crianças acima de 5 anos.

''É muito importante que os pais entendam a importância da vacinação dessas crianças, não só da primeira dose, como também da dose de reforço. Ou seja, completar o calendário de vacina contra a Covid para essas crianças é fundamental'', explicou.

Ele também ressaltou a eficácia dos imunizantes. ''A vacina é segura. Foi desenvolvida em um período de tempo muito curto e testada rapidamente, mas mostra aí hoje os seus resultados'', afirmou Pedroso. De acordo com o boletim epidemiológico de 25 de junho, 12.068 crianças foram infectadas pelo coronavírus em Goiânia desde o início da pandemia, número que corresponde a 4% de todos os casos na capital.

Leia também:

• Testes positivos de Covid-19 sobem 390% em Goiânia

• Cobertura vacinal infantil em Goiás está muito abaixo da meta do Ministério da Saúde

Internaçōes

O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia explicou também que o aumento dos casos de Covid-19 não tem refletido proporcionalmente no aumento de internações pela doença. ''Antes (da vacinação), quando nós tínhamos a elevação da positividade dos casos, nós víamos uma grande quantidade de agravo de pacientes evoluindo com insuficiência respiratória, assim como óbitos.''

Segundo Pedroso, a maior parte dos internados na capital é de idosos, pessoas com comorbidades e pessoas que não se vacinaram. Em Goiânia, 80,2% da população acima de 5 anos recebeu duas doses da vacina. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), a taxa de internaçāo para idosos nāo vacinados em Goiás é de 29,17 para cada 100 mil habitantes, enquanto os idosos vacinados com a dose de reforço têm taxa de 3,48.

Apesar do aumento na positividade dos testes de Covid, o secretário ressaltou que a situação epidemiológica é ''’muito inferior'' ao que foi no passado e lembrou o aumento da disponibilidade de testes. ''Nós chegamos a fazer mais de 40 mil testes numa única semana''’, afirmou Pedroso. O secretário lembrou ainda a importância do uso de máscara como meio de proteção em ambientes de aglomeração como transporte público e cinema, por exemplo.

Leia também:

• Goiás tem 346 mil doses da vacina contra a Covid que vencem em 3 meses

• Apenas metade das pessoas de 40 a 49 anos pode receber novo reforço contra Covid em Goiânia

Dengue

Durval Pedroso disse que a dificuldade no planejamento das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, é um dos fatores que desencadearam um surto da doença na capital. ''Dengue é planejamento. Nós tivemos um grande impacto no planejamento, afetado pela Covid.''

Segundo o secretário, as medidas de restrição à circulação do vírus, que impediam os agentes de combate a endemias de visitar as casas e orientar os moradores, prejudicaram o combate ao vetor da doença. Essa situaçāo, no entanto, já foi contornada e ''mais de um milhão e 200 mil imóveis (foram visitados)''.