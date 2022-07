Até o dia 17 deste mês de julho, Goiânia registrou 26 mortes por dengue. Esse número é o maior dos últimos seis anos, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO). Somente nos últimos 12 dias, 13 pessoas perderam a vida pela doença.

Assim como na capital, o restante do estado também teve aumento de óbitos pela doença. A título de comparação, somente nestas 28 semanas do ano, Goiás já tem 83 óbitos, enquanto em todo o ano de 2021, foram confirmados menos da metade desse número. (Veja abaixo)

Já em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de casos de dengue em Goiás aumentou mais de 300%. Apesar desse crescimento, a semana entre os dias 11 e 17 de julho teve uma queda de 45% em relação a 2021.

Depois de Goiânia, o maior número de casos de dengue está concentrado nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Jataí, respectivamente. Já as cidades com os menores índices são Moiporá, com apenas 1 caso; Sítio D’Abadia e Jaupaci, com 3 e Mutunópolis, com 4.

Além da dengue, outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti têm causado preocupação. Os casos de chikungunya, por exemplo, tiveram um aumento de 315% em relação ao ano de 2021, quando 570 pessoas pegaram a doença. No início do ano, houve a primeira morte confirmada pela doença no estado, uma mulher de 27 anos, moradora de Aparecida de Goiânia.

Cuidados

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) intensifica o alerta sobre os cuidados que devem ser tomados pela população para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti durante o período das férias, agora em julho, quando mais pessoas estão em casa ou viajando. É necessário, portanto, manter a limpeza recorrente dos quintais, eliminar qualquer tipo de objeto, vasilha ou utensílio que acumule água parada, principalmente enquanto os imóveis estiverem fechados durante as viagens.

Antes de sair de casa é fundamental deixar os ralos cobertos, caixa d'água e vasos sanitários, sendo que os últimos devem receber algum tipo de desinfetante. Os reservatórios de água da geladeira e do ar condicionado precisam ser esvaziados, assim como os pratinhos de plantas. Para quem tem piscina em casa, é necessário realizar a limpeza correta com cloro e cobri-la com lona nos momentos em que não estiver sendo utilizada.