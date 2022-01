Goiânia terá quatro pontos de testagem para Covid-19 a partir deste domingo (9). Além de três locais na modalidade pedestre por agendamento, uma estrutura será montada para atender no formato drive-thru, em demanda espontânea. Cada local terá 1,2 mil testes disponíveis por dia.

Na Região Norte, na modalidade tenda, o ponto de teste está no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Setor Goiânia 2. Na Região Oeste, outra tenda para pedestres está montada no Sest/Senat, no Setor São Francisco. Ainda para pedestres, outra tenda está montada na Praça da Juventude, no Jardim Aroeira. O ponto para atendimento espontâneo, em drive thru, está na Praça da T-8 (Praça C-170), no Jardim América.

O POPULAR mostrou neste sábado (8) que a procura por testes de Covid-19 segue em crescimento nos municípios goianos. Mesmo com ampliação da oferta por iniciativas municipais e do Estado, a disponibilidade de exames se mostra abaixo da demanda. Em Goiânia, apesar do acréscimo de dois novos postos em menos de uma semana, os locais permanecem lotados, com registro de desrespeito a protocolos básicos como o uso de máscaras.

O POPULAR também apresentou que, em cinco dias, Goiânia aplicou 10.113 testes apenas nos postos de testagem ampliada. O secretário de saúde, Durval Pedroso disse que os postos de testagem irão passar por adaptações e devem receber investimentos para evitar situações de aglomerações. “Usar o agendamento é a melhor estratégia. A organização está tendo incremento de pessoal. Estamos ajustando diante do aumento repentino da procura”, disse o secretário. A taxa de positivo praticamente triplicou, saindo de 8% em novembro, passando para 14% em dezembro e chegando a 23% na primeira semana deste mês.

Confira os locais para domingo

Região Norte

Modalidade tenda

Local: Parque Leolídio di Ramos Caiado

End. Rua Júpiter, s/n, Setor Goiânia 2

Região Oeste

Modalidade tenda

Local: Sest/Senat

End. Avenida Castelo Branco, s/n, Setor São Francisco

Região Leste

Modalidade tenda

Local: Praça da Juventude

End.: Rua JDA-8, 2146, Jardim Aroeira

Região Sul

Modalidade drive-thru

Local: Praça da T-8 (Praça C-170)

End. Praça C-170, s/n, Jardim América

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde