A Prefeitura de Goiânia disponibiliza, neste sábado (26) e domingo (27), testagem ampliada e vacinação contra a Covid-19. São três pontos de vacinação e três pontos de testagem, todos na modalidade tenda, com necessidade de agendamento. Além da Covid, haverá imunização contra a Influenza e aplicação de todas as vacinas previstas no calendário de rotina.

A vacinação acontece das 8h às 17h nas unidades de saúde, e das 9h às 16h na van que, neste sábado, está na Praça do Residencial Rio Verde. Já a testagem ampliada ocorre das 8h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou, porém, ainda não ter recebido nova remessa da Coronavac para voltar a vacinar crianças de 3 anos a menores de 5 anos. “Em cada um dos locais, haverá distribuição de 500 senhas. Na van serão disponibilizadas doses contra Covid-19 e Influenza”, acrescentou.

Já a testagem, voltada para a população em geral, sem sintomas, pode ser agendada pelo site https://www.goiania.go.gov.br/testagemampliada/. Serão disponibilizados 1,5 mil testes por ponto de testagem.

Confira os locais abaixo:

Vacinação

Sábado (26/11) – Covid-19, Influenza e rotina

- Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): Setor Pedro Ludovico

Horário: Das 08h às 17h

- Local: Ciams Urias Magalhães –Setor Urias Magalhães

Horário: Das 08h às 17h

- Local: Praça do Residencial Rio Verde (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza) - Residencial Rio Verde

Horário: Das 08h às 16h

Domingo (27/11) – Covid-19, Influenza e rotina

- Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV) - Setor Pedro Ludovico

Horário: Das 08h às 17h

- Local: Ciams Urias Magalhães- Setor Urias Magalhães

Horário: Das 08h às 17h

Testagem ampliada (8h às 16h)

Sábado – (26/11)

- Noroeste – Tenda

Local: Parque do Nova Esperança - Setor Jardim Nova Esperança

- Sudoeste – Tenda

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Faiçalville) - Setor Faiçalville

- Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude - Jardim das Aroeiras

Domingo – (27/11)

- Noroeste – Tenda

Local: Parque do Nova Esperança - Setor Jardim Nova Esperança

- Sudoeste – Tenda

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Faiçalville) - Setor Faiçalville

- Sul – Tenda

Local: Feira Hippie (próximo à Estação Ferroviária) - Setor Central

