Cidades Goiânia terá 4 pontos de vacinação contra Covid para crianças neste sábado (29) Pessoas com mais de 12 anos podem se imunizar em dois locais. Horário de atendimento é das 8h às 16h

A Prefeitura de Goiânia disponibilizará neste sábado (29) quatro pontos de vacinação contra Covid-19 para crianças que têm entre 5 e 11 anos. Já as pessoas com idade acima de 12 anos terão à disposição dois locais com a unidade móvel. O horário de atendimento é das 8h às 16h nos seis pontos. Não há necessidade de fazer agendamento e a população poderá receber a prim...