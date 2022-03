Para este sábado (19), a Prefeitura de Goiânia disponibilizará seis pontos de imunização contra a Covid-19, sendo quatro unidades de saúde com atendimento às crianças, adolescentes e adultos, das 08h às 16h, e duas unidades móveis da van da VacinAção para o público com idade acima de 12 anos. A estratégia contempla as Regiões Noroeste, Sul, Norte, Leste e Campinas/Centro

Não é necessário fazer agendamento para a vacinação. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é necessário apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço.

Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Locais de vacinação para pessoas com idade acima de 5 anos:

- Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Quadra 216-A, Lote 05, Setor Pedro Ludovico

- Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, sem número, Setor Urias Magalhães

- USF Criméria Oeste: Avenida Goiás Norte, sem número, Setor Criméia Oeste

- USF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Quadra D, Vila Mutirão

Vacinação para maiores de 12 anos – unidades móveis (van da VacinAção):

- Atacadão da Perimetral Norte: Avenida Perimetral Norte, número 9.476, Vila João Vaz

- Estacionamento Estádio Serra Dourada: Avenida Fued José Sebba, número 1.170, Jardim Goiás