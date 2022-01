A proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) apresentada no relatório final da Comissão Mista da Câmara Municipal na última quarta-feira (5) aponta um aumento na área da capital em que são permitidas construções acima de 12 metros de altura. O mapa disponibilizado pelo documento estima um crescimento de até 16,2% no tamanho das áreas chamadas de adensáveis, ou seja, onde o planejamento indica um suporte para um maior número de moradores, e logo, utiliza da verticalização para adequar a quantidade de moradias. Atualmente, Goiânia possui cerca de 55 quilômetros quadrados (km²) desta área e a estimativa é que, com o novo Plano, isso chegue em torno de 64 km².

O cálculo foi feito pelo POPULAR comparando o mapa disponibilizado pelo relatório final, feito pela vereadora Sabrina Garcez (PSD), e o Mapa Digital Fácil da Prefeitura de Goiânia, que possui as indicações das áreas atuais da cidade. O documento consta no Volume 26 disponibilizado pela Câmara Municipal em seu hotsite do Plano Diretor. Sabrina explica que as áreas marcadas no modelo espacial do Anexo XIV do projeto em atualização indicadas como áreas adensáveis são as que permitem o adensamento maior da cidade. A teoria é que elas se situem próximas aos eixos de desenvolvimento da cidade e nos bairros de maior infraestrutura.

Isso porque permite um maior número de pessoas morando próximas dos corredores e terminais do transporte coletivo público e também de áreas públicas estruturadas, como hospitais, centros de saúde e escolas, e também das atividades econômicas, permitindo um menor deslocamento para o trabalho ou realização de compras e serviços, por exemplo. Neste conceito está o que os urbanistas chamam de cidade compacta, que, em resumo, significa mais gente usufruindo de uma mesma infraestrutura. Na análise do mapa apresentado, verifica-se que pelo menos 30 bairros da capital vão ganhar áreas adensáveis, no caso de aprovação final da proposta.

Dentre esses bairros está o Conjunto Cachoeira Dourada, na região Sudoeste de Goiânia, localizado na região do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama), que, até então, possui limitação na altura de construções em 11 metros de altura. O bairro, um conjunto apenas com residências unifamiliares, poderá receber habitações coletivas verticais nos próximos anos. Isso também ocorrerá ao longo da Avenida Madrid, na mesma região da capital e também sob influência do Puama. A via passará a ser adensável em complemento ao corredor de desenvolvimento da Avenida T-63, chegando até à Avenida Rio Verde, na divisa com Aparecida de Goiânia.

Por outro lado, bairros como o Setor Universitário e o Leste Vila Nova perdem áreas adensáveis, passando a ocupar o adensamento básico, ou seja, com construções limitadas tanto em altura (12 metros) como pelo número de moradias por metro quadrado (m²), sendo uma a cada 90 m² de área. A vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Janaína de Holanda, entende como incoerente o mapa apresentado no relatório e a teoria de adensamento visando a cidade compacta. “Não faz sentido aumentar adensamento em conjunto residencial e tirar de eixo de desenvolvimento, como da Avenida Universitária e Avenida Anhanguera. São locais com infraestrutura já estabelecida, diferente de bairros que não possuem isso ainda”, diz.

Para Janaína o mapa do relatório final entra em divergência com a proposta do PDG e ainda com o diagnóstico apresentado pela Prefeitura de Goiânia, ainda na elaboração do projeto, entre 2017 e 2019. “Colocar área adensável em conjunto residencial e retirar de locais já estabelecidos não ajuda em nada, não é cidade compacta, é contraditório”, avalia. Ela também considera que o projeto original do Paço tinha um desenho mais coerente com a proposta, com o adensamento ao longo dos eixos de desenvolvimento.

Na proposta apresentada pela Prefeitura em 2019, o Conjunto Cachoeira Dourada permanecia como adensamento básico e o Setor Universitário se mantinha entre as áreas adensáveis. Agora, no bairro só fica como adensável a área da Saneago e do Vila Nova Futebol Clube. Com relação à Avenida Madrid, o Paço inseria adensamento na via, a partir do Loteamento Faiçalville, apenas até a altura do setor Parque Anhanguera II, enquanto que a proposta atual é de continuidade até a T-63.

Entornos dos parques Vaca Brava e Flamboyant terão mais moradores

O modelo espacial proposto para Goiânia no relatório final do projeto de atualização do Plano Diretor (PD) aponta um maior adensamento nas áreas envoltórias dos parques Vaca Brava, no Setor Bueno, e Flamboyant, no Jardim Goiás.

Atualmente, com o PD de 2007, a unidade de conservação do Bueno tem a sua parte sul como desaceleração de densidade e o restante como de adensamento básico, enquanto que no Jardim Goiás o parque é todo área de desaceleração.

Esta classificação indica o desejo de diminuir o número de moradias no local, visto que a densidade (relação de moradores por metro quadrado) estaria saturada. No entanto, a proposta a ser votada em plenário da Câmara Municipal é para aumentar a densidade nos locais.

O modelo espacial proposto para o Vaca Brava é tornar a parte sul de adensamento básico e o restante adensável, onde se pode construir mais imóveis em um mesmo terreno. No Parque Flamboyant, a ideia é manter a desaceleração na parte oeste, mais próxima da Avenida E, mas adensar a área leste, mais perto do Estádio Serra Dourada.

Outro bairro que passará a ser mais adensado, deixando a característica de desaceleração é o Alto da Glória. Por outro lado, a atualização do PD pretende diminuir a densidade na região do Setor Oeste entre os parques Lago das Rosas e Bosque dos Buritis, saindo de área adensável para de desaceleração.

Para se ter uma ideia, a diferença entre as duas áreas, de acordo com a proposta do relatório final aprovado na Comissão Mista no dia 5, é que na área adensável é permitido construir até seis vezes o tamanho do terreno. Ou seja, um lote de 1 mil m² poderá ter um edifício de 6 mil m².

Já nas áreas de desaceleração, a proposta é que o limite seja de 5 vezes o tamanho do terreno. As áreas de desaceleração somam hoje cerca de 1,4 km² e devem aumentar para 3,7 km².