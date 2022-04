Três postos de vacinação contra Covid-19 e Influenza serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde neste fim de semana (9 e 10/04). Além de dois postos fixos, a van que faz busca ativa de pessoas que não estão com esquema de imunização completo também estará disponível na capital. No sábado (9), o veículo estará na Caravana do Bem, local onde acontece a 4ª edição do Mutirão do Governo de Goiás, na Região Leste.

A estrutura do mutirão estará na Praça Tarsila do Amaral, na Avenida Firenze, Jardim Abaporu. A van vai atender das 7h às 16h no sábado e das 07h às 12h no domingo. Podem procurar o serviço todas as pessoas do público infantil e adulto que ainda têm doses de vacina contra Covid-19 para receber, bem como idosos (com mais de 60 anos), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas interessados em se vacinar contra Influenza.

Os dois postos fixos são as Unidades de Saúde da Família (USFs) localizadas nos bairros São Francisco e Vera Cruz II. Eles atenderão das 8h às 16h.

Documentação

Não será necessário fazer agendamento para a vacinação. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e endereço. Quanto às crianças, é necessário apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, documento pessoal e comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Já para Influenza, as pessoas com idade acima de 60 anos precisam apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Os profissionais da saúde precisam comprovar atuação na área, como crachá, contracheque ou declaração da empresa. Já as gestantes e puérperas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão SUS, comprovante de endereço, além do comprovante da gestação ou do parto, em 45 dias, como, por exemplo, os exames BetaHCG ou Ultrassonografia.

Cronograma de vacinação contra Covid-19 e Influenza neste fim de semana (9 e 10/04):

Sábado (09/04)

- Local: 4º Mutirão do Estado de Goiás/Caravana do Bem (Vacinação Covid-19 pediátrica/adulta e Influenza)

Endereço: Praça Tarsila do Amaral, Avenida Firenze, Jardim Abaporu – Goiânia

Horário: 07h às 16h

- Local: USF São Francisco (Vacinação Covid-19 pediátrica/adulta e Influenza)

Endereço: Avenida das Palmeiras, quadra 89, lote 10, Bairro São Francisco

Horário: 8h às 16h

- Local: USF Vera Cruz II (Covid-19 pediátrica e adulta/Influenza)

Endereço: Avenida Leopoldo de Bulhões s/n, Conjunto Vera Cruz II

Horário: 8h às 16h

Domingo (10/04)

- Local: 4º Mutirão do Estado de Goiás/Caravana do Bem (Vacinação Covid-19 pediátrica/adulta e Influenza)

Endereço: Praça Tarsila do Amaral, Avenida Firenze, Jardim Abaporu – Goiânia

Horário: 07h às 12h

Vacinação no Estado:

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), referente à primeira dose, foram aplicadas 5.695.156 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 4.980.647 pessoas, e 1.917.864 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 40,58% já receberam uma dose da vacina. Até o momento, desde o começo da pandemia, 26.332 óbitos já foram confirmados por Covid-19 em Goiás dentre 1.298.128 casos identificados da doença no estado.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

