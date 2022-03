Para aumentar o número de vacinados contra a Covid-19 em Goiânia, cinco unidades de saúde estarão disponíveis neste sábado (26) ao público infantil e adulto, juntamente de duas unidades móveis da van da VacinAção para o público a partir de 12 anos. Todos os pontos estão preparados para atender também idosos de 80 anos ou mais para aplicação da quarta dose. O horário de funcionamento é das 08h às 16h.

Além do Centro Municipal de Vacinação (CMV) e do Ciams Urias Magalhães, que atenderão a população para vacinação de rotina, o Cais Amendoeiras, as Unidades de Saúde da Família (USF) do Jardim Guanabara II e do Vera Cruz II estarão abertas para aplicação de primeira, segunda e dose de reforço de todos os imunizantes, inclusive pediátrico, das crianças de 5 a 11 anos, e, ainda, a quarta dose para idosos a partir de 80 anos.

Em relação às unidades móveis, uma van estará estacionada das 08h às 16h na Escola Municipal Professora D’Alka Leles, localizada na Rua OM-21, Residencial Orlando de Morais. A outra van estará próxima ao Supermercado Economix, localizado na Rua 28 de Setembro, quadra 2, lote 24, Residencial Tancredo Neves. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que o público atendido pela van da VacinAção é o de idade acima de 12 anos.

Documentação

Não será necessário fazer agendamento para a vacinação. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e endereço. Quanto às crianças, é necessário apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, documento pessoal e comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Confira Locais de vacinação para pessoas com idade acima de 05 anos:

Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, quadra 216-A, lote 05, Setor Pedro Ludovico Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, sem número, Setor Urias Magalhães Cais Amendoeiras: Avenida Francisco Ludovico de Almeida, quadra 24, Parque das Amendoeiras USF Jardim Guanabara I: Rua Porto Alegre, quadra 13-A, lote 1, Jardim Guanabara I USF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo de Bulhões, quadra 100, s/n, Conjunto Vera Cruz II

Locais disponíveis das unidades móveis da VacinAção para maiores de 12 anos:

Escola Municipal Professora D’Alka Leles: Rua OM-21, s/n, Residencial Orlando de Morais Supermercado Economix: Rua 28 de Setembro, quadra 2 Lote 24, Residencial Tancredo

Vacinação em Goiânia:

Segundo o Vacinômetro disponível no site da Prefeitura de Goiânia, aproximadamente 84,1% da população goianiense já tomou ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em relação à segunda dose e a dose única, os vacinados chegam ao total de 76,4% e 33,5% das pessoas já receberam a dose de reforço.

Vacinação no Estado:

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), referente à primeira dose, foram aplicadas 5.659.929 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 4.902.597 pessoas, e 1.741.261 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 36,99% já receberam uma dose da vacina.

Até o momento, desde o começo da pandemia, 26.203 óbitos já foram confirmados por Covid-19 em Goiás dentre 1.267.498 casos identificados da doença no estado.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.