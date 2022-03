Cidades Goiânia teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937 De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), volume acumulado em fevereiro foi 50% maior que o previsto

A capital goiana registrou o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Inmet, choveu 445mm durante todo o mês fevereiro, o que significa um acréscimo de 50% no total previsto para o período, que era de 222,9mm. Um dos fatores que provocaram o acumulo histórico na capital foram ...