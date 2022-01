A vacinação contra Covid-19 em Goiânia neste sábado (15) está sendo feita somente nas vans itinerantes. Hoje, elas estão no Parque Campininha das Flores, no Setor Campinas, e no Parque Nova Esperança, na região Noroeste da capital.

As primeira e segunda doses estão sendo aplicadas em toda a população acima de 12. O reforço e a quarta dose para imunossuprimidos também estão sendo aplicados naqueles que estiverem dentro do prazo estabelecido.

Não é necessário agendar atendimento para nenhum grupo.

Para se vacinar, é necessário apresentar o CPF, um documento de identificação com foto e data de nascimento, e um comprovante de endereço. Caso a pessoa já tenha tomado a primeira dose, também é preciso levar o comprovante da aplicação anterior.