Cidades Goiânia vai vacinar crianças a partir de 5 anos nesta terça-feira (25) Doses estão disponíveis em 14 unidades de saúde. O município tem aproximadamente 120 mil crianças entre 5 e 11 anos. Até o sábado (22/1), 9.172 tinham sido vacinadas

Goiânia vacina crianças com 5 anos ou mais a partir desta terça-feira, 25 de fevereiro, com doses da Pfizer pediátrica. A capital também começa a vacinar crianças a partir de 6 anos com a Coronavac. As doses serão disponibilizadas nas 14 unidades exclusivas. A antecipação do cronograma visa aumentar a segurança das crianças com o maior número possível de vacinados. O...