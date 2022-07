Cidades GoiâniaPrev aumenta número de servidores com direito a carro oficial Após duas alterações em decreto publicado em junho, instituto fez subir de apenas 2 para 7 o total de pessoas com direito ao benefício. Último inclusão foi do chefe de gabinete.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) alterou pela segunda vez em pouco mais de um mês uma portaria que define quais servidores têm direito a veículos oficiais exclusivos, com possibilidade de o carro pernoitar na casa do motorista. De apenas dois servidores destacados no primeiro documento, agora já são sete. Publicada inicia...