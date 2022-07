A Prefeitura de Goianésia lançou nesta sexta-feira (1º) concurso público para o poder executivo municipal com mais de 350 vagas e salários de até R$ 17 mil. As oportunidades são para níveis médio, técnico e superior e os interessados terão apenas 20 dias para realizar a inscrição através do site da instituição organizadora.

Serão ofertadas 354 oportunidades para ampla concorrência e 1.069 vagas para formação do cadastro de reserva. Se contratados, os profissionais terão jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.212 para os níveis médio e técnico e de R$ 17.015,27 para nível superior.

As oportunidades de emprego são para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente de Trânsito, Assistente de Educação Infantil, Assistente de Gestão Administrativa, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário e Profissional do Magistério.

Também para Fiscal de Edificações, Fiscal de Serviços Públicos, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnicos em Enfermagem e em Radiologia, Analista de Controle Interno, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Veterinário, Nutricionista e Psicólogo.

De acordo com o edital, 5% das vagas abertas para cada cargo serão reservadas para as Pessoas com Deficiência (PcD). O concurso tem validade de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais, e pode ser prorrogado uma única vez por mais dois anos.

Inscrições

O período para realizar as inscrições começa às 10h do dia 8 de agosto de 2022 e finaliza às 23h59 do dia 28 de agosto deste ano, exclusivamente pela internet. Os interessados em participar do certame deverão pagar uma taxa de R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 110 para os cargos de nível superior.

Provas

As provas objetivas deverão ocorrer no dia 16 de outubro de 2022. Entretanto, se houver muitos candidatos, também poderão ser aplicadas no dia 15 de outubro de 2022. Além disso, haverá prova de título para o cargo de Profissional do Magistério e curso de formação para outros.

