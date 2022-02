Cidades Goiana nota mil na redação do Enem superou medo de escrever Luiza Mamede, de 18 anos, afirma que tinha dificuldade em compor textos e demorava muito para concluí-los. Ela almeja cursar Medicina na Universidade Federal de Goiás

Aos 18 anos e com o sonho de cursar Medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG), Luiza Mamede alcançou nota máxima na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Até a tarde desta quinta-feira (17), a jovem goiana era a única do estado e um dos 21 estudantes do País a alcançar a nota mil, conforme o Portal Nacional de Educação. Ainda sem acred...