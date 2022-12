Cidades Goianira é a 3ª cidade a implantar a Meia Tarifa do transporte coletivo Benefício entra em vigor neste sábado (10) e assegura o valor de R$ 2,15 pela passagem para circulação no município

A partir deste sábado (10), os usuários do sistema de transporte público coletivo de Goianira passarão a pagar R$ 2,15 pela passagem para circulação interna no município. A quantia será debitada do Bilhete Único, antigo Cartão Fácil. A cidade será a terceira da região metropolitana a implantar o benefício da Meia Tarifa. O anúncio oficial do serviço aconteceu na manhã desta ...