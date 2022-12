Danilo Torrano, de 36 anos, está desaparecido desde sábado (3), após evitar que o filho de 10 anos se afogasse na praia de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (BA). O jovem, que mora no município de Trindade, em Goiás, estava em viagem com os filhos, esposa e amigos. Bombeiros fazem buscas na região.

Danilo trabalha como consultor financeiro e estava na praia há cerca de uma semana. A família conta que ele já tinha viajado para o lugar outras vezes. No sábado, o grupo que estava com ele decidiu entrar no mar por volta das 17h30. Quando o tempo começou a fechar, as ondas ficaram mais fortes e acabou levando os turistas para longe da areia.

Então, preocupado com o filho, ele o pegou e tirou dos pontos mais críticos da onda e correnteza. As pessoas que estavam com ele também conseguiram voltar para a praia.

Ao POPULAR, os bombeiros informaram que seguem na região em busca de Danilo, mas que há novas informações até as 13h desde domingo (4).

Leia também:

- Mulher comemora última sessão de quimioterapia com mensagem em carro; vídeo

- Aparecida abre período de matrículas para 2023

A Defesa Civil de Camaçari informou que os salva-vidas estão presentes nas praia até às 17h e que o afogamento ocorreu após esse horário. Ao tomar ciência do fato, os bombeiros foram acionados e um alerta foi dado para resgate por toda a costa da praia (42 quilômetros). Desde então, um monitoramento está sendo feito no local.

O órgão pede ainda que os banhistas não tentem salvar quem está se afogando, caso não seja preparado para a função.

Confira a nota na íntegra:

Em resposta à solicitação, a Defesa Civil de Camaçari informa que foi acionada às 18h30, em relação a um afogamento que aconteceu na praia de Guarajuba, por volta das 18h, do sábado (3/12), em que um homem desapareceu, após tentar salvar o filho, uma criança de 10 anos.



O órgão explicou, que os salva-vidas estão presentes nas praias até as 17h, e que o afogamento ocorreu após esse horário. Mas, assim que tomou ciência, acionou o Corpo de Bombeiros, e também deu o alerta a todos os salva-vidas dos 42 km da Costa de Camaçari, que estão fazendo o monitoramento e as buscas para encontrar o corpo.

O gestor da Defesa Civil, Ivanaldo Soares, que na manhã deste domingo (4/12) está presente no local da ocorrência, também faz um alerta para os banhistas, de que não é aconselhável fazer o resgate de uma pessoa que estiver se afogando, caso não seja preparado para a função. Para acionar o órgão, a população pode entrar em contato gratuitamente pelo número 199. O atendimento funciona em regime de plantão 24 horas.