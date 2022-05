Cidades Goiano extraditado de Portugal é condenado a 6 anos em regime semiaberto após tentar matar amigo Por ciúmes da ex-namorada, homem teria atirado seis vezes contra a vítima, que acabou perdendo a visão. Jurados reconheceram a tentativa de homicídio qualificado

O goiano Pedro Victor da Silva Brito foi condenado nesta quarta-feira (18) pelo júri popular a 6 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Os jurados reconheceram a tentativa de homicídio qualificado. A pena imposta deverá ser cumprida na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, que fica no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Pedro foi preso e extr...