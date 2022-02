Cidades Goiano filma fila de carros ao tentar sair da Ucrânia: ‘Uma vida que as pessoas deixaram para trás' Gabriel Costa, 25 anos, morava em Kiev, e tenta sair do país pela fronteira com a Romênia

“É uma vida que as pessoas deixaram para trás”, disse o goiano Gabriel Costa, 25 anos, em vídeo gravado neste sábado (26). O rapaz morava em Kiev, na Ucrânia, e tenta sair do país pela fronteira com a Romênia. No vídeo, Gabriel filma uma fila de carros na estrada e fala sobre o clima de tristeza entre as pessoas que tentam deixar a região. “Como é que uma famíli...