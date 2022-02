Cidades Goiano na Ucrânia muda planos e tenta ir para Romênia A distância a ser percorrida é de aproximadamente 350 quilômetros, mas um aplicativo indica que a viagem pode demorar até 10 horas

O goiano Gabriel Costa, de 25 anos, que mora em Kiev, na Ucrânia, não vai mais para a Polônia e sim para a Romênia. O advogado e primo do jovem, Fabrício Modesto Perini, contou ao POPULAR no início da manhã desta sexta-feira (25), que o Gabriel e uma amiga, também brasileira, ficaram sabendo que as filas para deixar o país pela Polônia estão imensas e optaram por sair ...