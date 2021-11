Cidades Goiano que ganhou na Mega-Sena pode receber mais de R$ 81 mil por mês caso invista na poupança Aposta simples foi registrada em uma lotérica no Setor Aeroviário. Sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (10), em São Paulo

O apostador de Goiânia que acertou as seis dezenas da Mega-Sena deve receber cerca de R$ 18,18 milhões e caso opte por investir esse valor integralmente na poupança, que está com rendimento mensal de 0,45% - isso considerando as taxas atuais, poderá ter um rendimento mensalmente de mais de R$ 81 mil. A aposta foi registrada em um lotérica no Setor Aeroviário. O sortei...