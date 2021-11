Cidades Goiano morre em acidente de ultraleve em Natal O piloto teria perdido o controle do ultraleve que, após uma curva, bateu em um muro na lateral da pista; Ryan Müller Belém Rodrigues, de 23 anos, era o único passageiro

Entre as duas vítimas que perderam a vida neste domingo (7) num acidente de ultraleve a 25 km de Natal (RN), estava o goiano Ryan Müller Belém Rodrigues, de 23 anos. Ele era o passageiro do veículo aéreo que era conduzido pelo instrutor de voo Carlos Moura, um curitibano que vivia na capital potiguar. O acidente ocorreu no distrito de Mendes, município d...