Italo Garcia Alves, de 34 anos, ou mais conhecido nas redes sociais como ‘roceiro viajante’, é natural de Inhumas, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, mas já viajou por todo o mundo. Ele é guia de turismo e visitou 65 países. Em suas andanças, registrou imagens impressionantes de auroras boreais, um dos espetáculos mais belos da natureza.

O mês de fevereiro foi especial para o goiano. Ele diz que no dia 27 de fevereiro foi a primeira vez em que viu uma Aurora Boreal vermelha, fenômeno bastante raro. “Já tinha anos que ela não acontecia. Foi inesquecível. Primeiro, ela apareceu verde e, depois, vermelha”, disse ao POPULAR. A aparição foi registrada pelo goiano nas cidades de Hirtshals e Løkken, na Dinamarca.

Italo saiu de Goiás há mais de 15 anos, em 2007, com o sonho de ser jogador de futebol em Portugal, mas depois de algumas lesões e desilusões, resolveu voltar ao Brasil em 2009. Trabalhou como servente de pedreiro, segurança, feirante e chegou a vender pudim nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO).

Dois anos depois, ele resolveu voltar para a Europa e trabalhou lavando pratos, momento em que aprendeu outros idiomas. Fluente em inglês e alemão, o goiano começou a viajar por todo o continente e se apaixonou à primeira vista quando viu a Aurora Boreal.

“Decidi que queria ser guia de turismo e levar pessoas para ver essa maravilha da natureza”. Além da Dinamarca, ele já viu a Aurora Boreal na Noruega, Finlândia, Suécia e Islândia.

Entenda o fenômeno

As auroras acontecem nos dois polos do planeta Terra. Quando é no Norte, se chama Boreal e no Sul, Austral. O professor doutor do Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG), Paulo Henrique Sobreira, conversou com o POPULAR e explicou que as auroras podem ser vistas com as cores verde, vermelho, azul e até mesmo amarela, sendo que essas variações acontecem pela movimentação dos elétrons, pequenas partículas energizadas, que ao colidirem com a atmosfera, que é composta, principalmente, de oxigênio e nitrogênio, ficam excitadas.

Leia também:

- Saboreie as comidas típicas que são patrimônios imateriais de Goiás

- Harry e Meghan se manifestam após serem despejados de residência real

Ao retornarem aos seus níveis originais de energias, emitem luz em diferentes comprimentos de ondas, que podem ser enxergados pelos humanos em cores diferentes. Esse processo é o mesmo que acontece com as lâmpadas fluorescentes.

A Aurora Boreal vermelha, vista pelo ‘roceiro viajante’ é realmente menos comum de ser vista, mas pode ser explicada cientificamente. “O Sol tem um ciclo de atividade de aproximadamente 11 anos. Ao dividir esse ciclo no meio, podemos considerar que em uma metade o Sol está muito ativo, ou ‘tempestuoso’ e na outra não. Essa atividade pode ser vista em sua superfície, quando ela começa a apresentar manchas. Cada mancha é uma prévia de uma explosão”, disse o professor.

Por anos, ele ficou sem manchas, mas desde 2021 elas voltaram e, consequentemente, as pessoas começaram a falar mais sobre as auroras polares.

“Essas manchas estão associadas ao campo magnético do Sol e, agora, com mais manchas, esse campo está mais intenso e, assim, acontecem explosões. Essas [explosões] acabam se espalhado pelo Sistema Solar e, ao chegarem na Terra, interagem com o nosso campo magnético. As partículas são, então, levadas aos polos do planeta que, ao atravessarem muito rapidamente os gases da atmosfera, se chocam com os átomos de oxigênio e nitrogênio e, aquelas mais energéticas, devolvem essa energia em forma de luz”, explica.

A atmosfera brilha pois está excitada, ou ionizada, pelos elétrons.

A Aurora Boreal pôde ser vista vermelha pelo guia pois, no dia 27 de fevereiro, o Sol ejetou uma grande quantidade de partículas para o espaço em forma de explosão. Nesta sexta-feira (3) e sábado (4) também estão previstas outras grandes explosões, justamente pelo fim do período de calmaria solar.