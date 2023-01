Cidades Goianos no caminho de volta de Portugal Com inflação em alta, Portugal assiste disparada nos preços do aluguel e de alimentos desde 2020, levando goianos a fazer o caminho de volta à terra do pequi

Brasileiros formam atualmente a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. Os últimos números do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mostram que dos 700 mil imigrantes que vivem no país europeu, 300 mil saíram do Brasil. É um número subestimado porque nesse montante não consta as pessoas que se fixaram por lá sem os documentos migratórios exigidos ou têm dupla ci...