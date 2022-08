Cidades Goianos poderão ver última superlua do ano 'Superlua do esturjão' ocorre nesta quinta-feira (11), quando lua em fase cheia está mais próxima da Terra

Admiradores de astronomia poderão ver, na noite desta quinta-feira (11), a terceira e última superlua de 2022. O fenômeno astronômico lunar pode ser visto de qualquer lugar do mundo, com distinção apenas de horários. De acordo com Ary Magalhães, diretor do Clube de Astronomia Plêiades do Sul, o evento ocorre quando a lua está em sua fase cheia e isso ocorre simult...