Cidades Goianos que passavam férias na Paraíba precisam ser resgatados após correnteza arrastá-los no mar A equipe do Batalhão de Busca e Salvamento percebeu quando a família foi para um local fundo e foi até lá. Eduardo José conta que estava com a filha e a neta quando foram arrastados pela força da água: “Eu fui tentar ajudar, mas o mar ficava me puxando"

Uma família de Goiânia que passava férias na Paraíba precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros neste fim de semana, após o homem de 66 anos, a filha e a neta serem arrastados por uma corrente marinha na praia de Coqueirinho, litoral sul do Estado. O caso foi registrado no sábado (25). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em um vídeo gravado pela corporação, Eduard...