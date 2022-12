Cidades Goianos são afetados por frio nos Estados Unidos A nevasca que atingiu quase todo o território norte-americano na semana do Natal impressionou goianos que vivem lá fora. “Tempestade do século” deixou cerca de 50 mortos

Considerada a “tempestade do século”, a nevasca na semana do Natal nos Estados Unidos que deixou cerca de 50 mortos, assustou goianos que vivem no Hemisfério Norte. O frio congelante, com temperaturas muito abaixo de zero, atingiu principalmente a região dos Grandes Lagos, quase na fronteira com o Canadá, e veio acompanhado de muito vento, furacões e avisos das autoridades...