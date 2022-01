Cidades Goianos se deparam com nuvens coloridas em diversos municípios do Estado Fenômeno é pouco observado e geralmente vem acompanhado de nuvens de tempestade

O verão pode castigar os goianos com o revezamento incessante de calor intenso e chuvas fortes, mas a estação também traz fenômenos de beleza única. Nos últimos dias, a população mais atenta ao céu diurno tem se deparado com nuvens coloridas em diversos municípios do Estado, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Barro Alto. André Amorim, gerente do Centro...