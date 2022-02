Cidades Goinfra restringe tráfego de veículos pesados em rodovias estaduais no Carnaval A medida não se aplica a transporte de cargas perecíveis, como alimentos frescos, ou de animais

Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) decidiu restringir o tráfego de veículos pesados em vias simples e com duplo sentido em algumas rodovias estaduais. O objetivo é prevenir acidentes e ampliar a segurança. A determinação vale para sábado (26/02) e terça-feira (01/03) das 7 às 20 horas e quarta-feira (...