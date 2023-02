Cidades Golpistas roubam fotos de mulheres para criação de perfil falso Imagens são utilizadas sob o pretexto de conteúdo adulto para atrair vítimas. Links apresentados são porta para aplicar vários delitos

Nos últimos dias diversas mulheres que possuem perfis em redes sociais têm cruzado com uma surpresa desagradável: as fotos delas sendo usadas em perfis falsos com a intenção de atrair vítimas para golpes em supostos sites de conteúdo adulto. Ao POPULAR, vítimas relataram revolta e os sentimentos de impotência e exposição mediante a prática. Especialista explica que a for...