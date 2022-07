A empresa Google vai distribuir 500 mil bolsas de estudos para cursos de capacitação profissional em áreas com alta procura no mercado de trabalho. As aulas são online e possuem uma duração de 200 horas. Os interessados podem fazer a inscrição no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Na primeira etapa, serão concedidas 30 mil bolsas e as inscrições devem ser feitas até o dia 13 de julho. Desse total, 2 mil bolsas são reservadas para pessoas transexuais, pois segundo o Google, o objetivo é incentivar a inclusão social e no mercado de trabalho. Há também a prioridade para pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres e a população de baixa renda.

O CIEE recomenda que o estudante reserve 1h30 por dia para a realização dos cursos, para que dessa forma o aluno conclua a qualificação em no máximo seis meses, período em que terão uma monitoria exclusiva que os ajudará no andamento das aulas. Depois desse prazo, os alunos receberão um certificado.

Quais cursos são oferecidos e como é a atuação profissional?

Suporte de TI: especialistas dessa área solucionam problemas para que computadores e redes funcionem corretamente;

Análise de dados: usada pelos que coletam, transformam e organizam dados para ajudar a tomar decisões inteligentes de negócios informadas;

Gerenciamento de projetos: pessoas dessa área realizam um conjunto de práticas para que seja feito o planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos dentro de uma organização com a máxima de eficácia;

Design UX: profissionais que tornam produtos digitais e físicos mais fáceis e agradáveis de usar.

O curso de Suporte de TI estava disponível desde 2019, já os demais foram liberados pelo Google em maio deste ano.

Todos estão disponíveis pela plataforma de educação Coursera, podendo ser feito por qualquer pessoa que pagar a assinatura da plataforma, contudo, quem for contemplado com a bolsa do Google, poderá fazer de forma gratuita. A previsão é de que sejam liberados aos bolsistas a partir do mês de agosto.

Quem pode se candidatar?

- Ter 18 anos ou mais;

- Ser estudante ou formado no ensino médio ou curso técnico, ou estar cursando ensino superior;

- Ter interesse em aprender e/ou trabalhar com tecnologia;

- Ter um dispositivo com acesso à internet;

- Ter conta de e-mail para se inscrever no processo seletivo, fazer o cadastro na plataforma, fazer a matrícula no curso e receber as comunicações;

- Não ser colaborador ou estagiário do CIEE, Google ou Coursera.

Como se candidatar?

O processo de inscrição e seleção será feito pela plataforma CIEE One, a qual reúne testes para os interessados entenderem se o seu perfil combina com o curso, sendo uma espécie de “match”. O candidato precisa se inscrever e aguardar uma resposta sobre a liberação ou não da bolsa.