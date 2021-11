Cidades Governador decreta 3 dias de luto em Goiás após morte de Marília Mendonça Ronaldo Caiado também informou que disponibilizará o Goiânia Arena para a realização do velório, caso seja a vontade dos familiares

O governador Ronaldo Caiado decretou luto de três dias em Goiás após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo, na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais. Caiado também informou que disponibilizará o Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para a realização do velório e para que os fãs possam se despedir da artista, caso e...