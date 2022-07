Após seis dias da morte do filho, o governador Ronaldo Caiado (UB) compartilhou nesta sexta-feira (8), por meio das redes sociais, um vídeo de agradecimento às mensagens de apoio à família. Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos, morreu na manhã do último domingo (3).

Ainda com semblante triste pela perda, o gestor estadual agradeceu as orações e as manifestações de forças. De acordo com a assessoria, o governador esteve afastado esta semana para “cuidar das questões familiares” e retoma a agenda de governo na segunda-feira (10).

“Quero em meu nome e de toda a minha família agradecer às milhares de mensagens que tenho recebido. Vocês transmitiram a mim muita força, fé e graças a Deus estamos cada vez mais recuperando e superando este momento. Um abraço no coração de todos e muito obrigado”, disse.

Por meio dos comentários, muitos internautas voltaram a lamentar a morte do único filho homem do governador e a desejar forças à família. “Força e Fé! Que Deus o tenha o seu filho com muita luz e amor”, publicou um usuário do Twitter. “Força neste momento para toda família”, desejou outro.

Missa de 7º Dia

Neste sábado (9) será realizada a missa de sétimo dia de Ronaldo Caiado Filho. Após alteração, o evento religioso será realizado na Catedral Metropolitana de Goiânia, no centro da capital, às 19h30.

Notícia

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado.

Pessoa discreta

Ronaldo Caiado Filho era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Pessoas próximas descrevem Caiado Filho como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Ele havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.

